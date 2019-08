Vítor Félix faz "balanço muito positivo" dos mundiais de canoagem

"O objetivo era apurar, não era entrar nas medalhas. No entanto, se esse apuramento fosse conquistado com medalhas seria a cereja do topo do bolo, o que veio a acontecer", afirma Vítor Félix.



O Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem lembra que em maio de 2020 existe o apuramento continental em que revela a ambição de apurar mais atletas portugueses para os Jogos Olímpicos. No entanto, Vítor Félix explica que prevê "muita dificuldade no apuramento continental" devido ao baixo número de quotas.



"A Federação Internacional de Canoagem irá anunciar esta semana quais são os atletas e as vagas que estão ocupadas e irão fazer uma nova distribuição pelos continentes, mas para o continente europeu irão existir, em algumas categorias, apenas uma ou duas vagas e por isso é extremamente difícil", esclarece Vítor Félix.



Em relação a Fernando Pimenta, o dirigente da federação portuguesa explica que era "esperado muito" do atleta porque "carregava esta fasquia bastante elevada de ser duplamente campeão do mundo". Diz que os objetivos foram cumpridos dado que "o objetivo dele para este mundial era apurar".



Sobre Norberto Mourão, Vítor Félix revela que o atleta "superou todas as expectativas e claro que nos deixa a sonhar pela conquista da medalha" nos Paralímpicos de 2020.