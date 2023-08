Vitória com reviravolta no marcador

O FC Porto viu-se a perder em Moreira de Cónegos logo no início da segunda parte (Frimpong, 51'), mas Toni Martínez (67') e Wendell (74') operaram a reviravolta a favor dos dragões, que assim se estreiam a vencer no novo campeonato.

O autor do golo da vitória seria expulso perto do final da partida, por acumulação de amarelos, provocando um último e intenso assalto do Moreirense à baliza de Diogo Costa, que não surtiu os efeitos pretendidos.