O Salzburgo foi uma equipa atrevida em Guimarães. Pressionou na frente e complicou o jogo do Vitória, causando imensos problemas à equipa caseira. O Vitória SC saltou para a frente do marcador aos 25 minutos graças a um voo de Pedro Henrique. Em cima do intervalo concedeu o empate ao sofrer um tento de Berisha, aos 45. A equipa de Pedro Martins bem que tentou chegar ao segundo golo, o Salzburgo fez o mesmo, mas ambas as equipas não tiveram sucesso na eficácia. Um resultado que agrada aos austríacos, pois conquistaram pontos fora de casa. O empate deixa a equipa de Guimarães no segundo posto com os austríacos, ambos com um ponto, num grupo liderado pelos franceses do Marselha, que receberam e venceram os turcos do Konyaspor por 1-0. (Foto: EPA)