O FC Porto tem esta terça-feira a difícil tarefa de jogar em Guimarães frente ao Vitória local. A equipa de Sérgio Conceição mantém a perseguição ao Sporting, tendo como adversário o quinto classificado, o Vitória de Guimarães. A partida tem início às 21h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP com relato em direto na Antena 1.