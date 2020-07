O Vitória de Guimarães entra esta sexta-feira em campo para defrontar o Gil Vicente. Depois da vitória do Rio Ave e do empate do Famalicão, a equipa de Ivo Vieira vai tentar os três pontos para continuar na luta pela Liga Europa. O Gil procura garantir já hoje a manutenção na I Liga. A partida tem início às 17h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.