Vitória de Guimarães e Sporting protagonizam um dos grandes duelos da 25.ª jornada da Liga Portuguesa, depois do interregno do campeonato, devido à pandemia de covid-19. Ivo Vieira e Rúben Amorim treinam as duas equipas que prometem um duelo vivo na luta pelos três pontos. A partida tem início às 21h15. Pode seguir as incidências do jogo site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.