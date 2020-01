Vitória de Setúbal e Sporting de relações cortadas

Foto: Mário Cruz/Lusa

O Vitória de Setúbal cortou relações com o Sporting. A seguir ao jogo, este sábado, no Bonfim, em que os leões venceram por três um, o presidente dos sadinos voltou a criticar o pedido do Sporting para que uma junta médica certificasse que havia uma gripe generalizada no plantel do Setúbal e deixou críticas fortes ao presidente do Sporting.