O Sporting vai esta sexta-feira ao Estádio do Bonfim tentar arrecadar mais três pontos e garantir a liderança da Liga Portuguesa por mais uma semana. A equipa de Jorge Jesus vai defrontar o penúltimo classificado da Liga Portuguesa mas Jorge Jesus garantiu que o clube de José Couceiro tem muita qualidade e pode surpreender. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir o relato em direto na Antena 1.