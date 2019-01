O Sporting entra quarta-feira em campo para defrontar o Vitória de Setúbal na Liga Portuguesa. Os Leões procuram seguir o trilho do segundo lugar para não deixar fugir Benfica e Sporting de Braga na classificação, a poucos dias de receber em Alvalade o Benfica. Do outro lado estão os sadinos, prontos para regressar aos bons resultados que foram conseguidos nos primeiros jogos da primeira volta do campeonato. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.