Vitória SC 0-1 SL Benfica

O Benfica somou o 12.º triunfo consecutivo na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Vitória de Guimarães, por 1-0, em jogo da 15.ª jornada. O argentino Franco Cervi marcou, aos 22 minutos, o único golo da partida e permitiu ao Benfica consolidar a liderança, com 42 pontos, mais sete do que o FC Porto, segundo classificado, que no domingo visita o Sporting. O Vitória de Guimarães, que interrompeu uma série de três jogos sem perder, segue provisoriamente no quinto lugar, com 21 pontos. Um jogo com várias paragens onde os adeptos encarnados não estão a facilitar atirando por várias vezes tochas para o campo.