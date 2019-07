Vitória SC recebe o Jeunesse d'Esch nesta quinta-feira

A equipa portuguesa está em vantagem, depois da vitória por 1-0 conseguida no Luxemburgo.



Ivo Vieira tem várias baixas por lesão para o encontro de quinta-feira.



Nesta terça-feira, foram oito os jogadores que não treinaram no estádio D. Afonso Henriques e desses, apenas João Pedro e Joseph podem eventualmente ser opção para o jogo com o Jeunesse d'Esch.