Vitória SC - SL Benfica, Taça da Liga com relato na Antena 1

O Benfica, recordista de conquistas da competição, estreia-se na edição 2021/22 da Taça da Liga de futebol com uma deslocação ao campo do Vitória de Guimarães, que pode garantir a apuramento no grupo A. Novo triunfo garante ao Vitória de Guimarães, que nunca chegou à final, o acesso à "final four" e elimina automaticamente a formação de Jorge Jesus, técnico também recordista da prova, com seis conquistas. Um empate deixa tudo em aberto para o terceiro jogo do grupo, embora elimine o Sporting da Covilhã, que vai visitar o Estádio da Luz na terceira jornada.