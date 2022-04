Vitória SC vence e "afunda" Moreirense

Um golo de Rochinha, após assistência de Óscar Estupiñán, deu a vitória aos vimaranenses decorria a segunda parte da partida. O Vitória, sexto classificado folgado com 39 pontos, leva 3 pontos do vizinho Moreirense, que está em maus lençóis nesta derradeira fase do campeonato e passou a ser o "lanterna vermelha". O Moreirense somou a quarta derrota consecutiva e o sétimo jogo sem vencer, caindo para o 18.º e último lugar, com 20 pontos, a cinco do lugar de acesso ao `play-off` de manutenção e a seis da zona de `salvação`.