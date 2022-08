Vitória tangencial do Benfica garante liderança isolada

Um Benfica dominador mas a sofrer o primeiro golo no campeonato e a ver-se em desvantagem após N'Dri Koffi ter desviado, de cabeça, um remate potente de Antunes. Pouco depois, David Neres empatou 1-1 e, já nos descontos, João Mário concretizou o penálti que deu vantagem (2-1) aos "encarnados" neste primeiro tempo. Aos 56', Gonçalo Ramos concluiu com êxito uma assistência, pela esquerda, de João Mário e fixou o resultado em 3-1. O Paços reduziu para 3-2 por N'Dri Koffi, que bisou no desafio, e deixou o Benfica a terminar o jogo em sobressalto face à vantagem mínima. A vitória permite ao Benfica liderar a I Liga de forma isolada com 12 pontos, num registo apenas de vitórias.