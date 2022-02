Vitória vence dérbi minhoto com golo no final da partida

A cabeça de Óscar Estupiñán (Guimarães) abriu o marcador no D. Afonso Henriques. O golo surgiu após um cruzamento para a área resultante de um canto. A vantagem magra manteve-se até ao intervalo. No regresso dos balneários, Vítor Oliveira relançou a partida com um remate eficaz e fez o 1-1. Aos 90, festa em Guimarães, com Nélson da Luz a marcar o 2-1 para a equipa da casa. O Vitória de Guimarães, que não vencia o rival minhoto desde 22 de janeiro de 2017, segurou o sexto lugar da I Liga, com 30 pontos, menos oito do que o Sporting de Braga, que permanece no quarto posto, a seis do Benfica, que visita na segunda-feira o Tondela.