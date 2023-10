Na estreia de Álvaro Pacheco como treinador, o Vitória subiu ao 5.º lugar depois de vencer em casa do Famalicão por 3-1. Com 2-0 ao intervalo, os famalicenses ainda reduziram para 1-2, mas os vitorianos lograram marcar o terceiro e arrecadar os 3 pontos. O Vitória de Guimarães sobe ao quinto lugar do campeonato, com 16 pontos, enquanto o Famalicão conserva o sétimo posto, com 12.