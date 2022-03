Um autogolo de Miguel Maga deixou o Vitória SC em desvantagem logo na parte inicial do jogo. À beira do intervalo, Óscar Estupiñán recolocou o empate 1-1. No regresso dos balneários, Rochinha não perdeu tempo e fez o 2-1 para os vitorianos. Com esta vitória, a equipa de Pepa retomou à sexta posição, com 33 pontos, mais um que o Marítimo. O Famalicão é 12.º classificado.