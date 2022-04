Guilherme Schettine marcou os dois golos da vitória por 2-1 do Vizela sobre o Arouca. Alan Ruiz marcou para o Arouca. Os vizelenses somam 3 pontos e ganham fôlego para o objetvo de garantir a manutenção no escalão maior do futebol português. O Arouca terá de se esforçar ainda mais de forma a alcançar o mesmo objetivo.