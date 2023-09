Um golo de Matheus Pereira, já na segunda parte, valeu ao Vizela a primeira vitória (1-0) na edição 2023/24 da I Liga portuguesa de futebol. Com este resultado, o Vizela, que somou duas derrotas e um empate nas primeiras jornadas, conseguiu o primeiro triunfo e é nono classificado, com quatro pontos, enquanto o Gil Vicente é 10.º, com três.