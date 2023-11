O empate na Luz podia ser a motivação extra para a equipa de Lisboa diante dos vizelenses. No entanto, no Estádio Municipal de Rio Maior, foi a equipa de Vizela a vencer com Alberto Soro a marcar aos 70 minutos. Com esta vitória, o Vizela dá um salto importante na classificação à 10.ª jornada e é agora 14.º classificado do campeonato, com nove pontos. Já o Casa Pia continua sem triunfos em casa e mantém-se na 13.ª posição, com 10.