Voleibol. Marcel Matz sonha ver o Benfica a contrariar o Perugia

Os encarnados estão inseridos num grupo onde para além dos italianos estão também as formações do Tours (França) e Verva Varsóvia (Polónia).O técnico da equipa da Luz está consciente do valor do adversário mas aponta metas possíveis para este encontro: tentar vencer “sets” e porventura chegar à vitória.





A receita para o encontro na ideia de Marcel Matz é “entrar forte no jogo e ‘ferir’ o serviço deles”.

O treinador sabe que do outro lado estará uma equipa equilibrada, com um bom distribuidor e atacantes fortes no qual se inclui, porventura, o melhor do mundo – o cubano Wilfredo Léon.O técnico brasileiro do Benfica tem objetivos concretos nesta competição: fazer evoluir a equipa e perspetivar aquilo que poderá ser o futuro da equipa nos próximos anos.