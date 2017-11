Em 12 edições que remontam a 1972, pouco mais de dois mil velejadores participaram. Sete tripulações competem nesta edição que, pela primeira vez na história, conta com três tripulantes portugueses.



A vitória tem sido uma obsessão para os melhores velejadores do mundo. Mas apenas 11 nomes estão gravados na taça da Volvo Ocean Race.



Todos os barcos, exactamente iguais, foram preparados em Lisboa. E foi de Lisboa que partiram no Domingo para um dos maiores desafios que os portugueses ensinaram ao mundo: chegar - depressa e bem - à Cidade do Cabo da Boa Esperança.