"Vuelta2019". Philippe Gilbert vence 12.ª etapa e Roglic segue de vermelho

Gilbert, de 37 anos e antigo campeão do mundo, atacou no Alto del Vivero e seguiu isolado nos últimos seis quilómetros, com dois segundos de avanço sobre os espanhóis Alex Aranburu e Fernando Barceló.



O pelotão, com todos os favoritos, entrou a 3 minutos e 15 segundos do vencedor, não havendo mudanças na geral individual: Roglic segue de vermelho, com o espanhol Alejandro Valverde e o colombiano Miguel Angel López na perseguição.



Esta sexta-feira disputa-se a 13.ª etapa, entre Bilbau e Los Machucos, na distância de 166, quilómetros.