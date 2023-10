O Futebol Clube do Porto não tem lateral esquerdo para o jogo em Vizela, no próximo domingo, depois de Wendell ter saído lesionado do jogo com o Antuérpia. Mais uma baixa na equipa dos dragões que se junta a Zaidu e a Ivan Jaime que falhou o jogo da Liga dos Campeões, mas que poderá estar recuperado para a deslocação a Vizela.