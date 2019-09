O Sporting de Braga vai disputar esta quinta-feira a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa. No Estádio Molineux, a equipa de Ricardo Sá Pinto vai defrontar a equipa mais portuguesa de Inglaterra. O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, é o adversário que promete inúmeras dificuldades aos Guerreiros do Minho. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato da Antena 1.