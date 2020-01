Woverhampton anuncia contratação de Daniel Podence por quatro anos e meio

O jogador estava no Olimpiakos da Grécia e assinou por 4 anos e meio. Não são conhecidos os valores do negócio, mas a transferência terá custado mais de 20 milhões de euros. São agora oito os jogadores portugueses no Wolverhampton, para além do treinador Nuno Espírito Santo.