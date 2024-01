1 Thing reforça posição na Greenvolt e passa a deter quase 11,8 por cento do capital

Segundo a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a 1 Thing comprou, ao preço de 8,3 euros por ação, 4.175.000 títulos, representativos de 3% do capital e direitos de voto da Greenvolt.

A operação em causa ocorreu "por efeito do contrato de compra de ações celebrado [...] entre a V-Ridium Holding Limited e a 1 Thing, que teve por objeto a venda pela V-Ridium à 1 Thing de 4.175.000 ações representativas de 3,00% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt, bem como a concessão à 1 Thing de uma opção para adquirir 2.365.875 ações adicionais representativas de 1,7% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt", explicou.

A 1 Thing aumentou, assim, a sua participação na empresa liderada por Manso Neto de 9.848.239 ações representativas de 7,08% para 14.023.239 títulos representativos de 10,08% do capital.

Contudo, devido à operação de compra são imputáveis à 1 Thing um total de 16.389.114 direitos de voto da Greenvolt.

Na sequência desta operação, são imputáveis ao administrador Pedro Borges de Oliveira, que também é administrador na Greenvolt, 16.389.114 ações, que correspondem a 11,78% do capital social e direitos de voto da empresa.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Greenvolt subiram 0,18% para 8,16 euros.