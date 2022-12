1,8 mil milhões. Comissão Europeia aprova mais uma verba de apoio a Portugal

É segunda tranche do Plano de Recuperação e Resiliência. Vão chegar de Bruxelas 1,8 mil milhões de euros, após as metas cumpridas ao abrigo das verbas da recuperação. O anúncio foi feito hoje, no Parlamento, pela ministra da Presidência.