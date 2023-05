1º de Maio. Centrais sindicais assinalam o dia do Trabalhador em Lisboa

De manhã, a CGTP promove a tradicional corrida internacional com partida e chegada no Estádio 1.º de Maio



À tarde, há o desfile entre o Martim Moniz e a Alameda D. Afonso Henriques, com um comício que culminará com o discurso da secretária-geral.



A UGT volta a comemorar o 1.º de Maio com uma concentração junto à Torre de Belém, em Lisboa.