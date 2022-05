1.º Maio. CGTP quer aumento do salário mínimo para 800 euros a partir de julho

No discurso de encerramento do desfile do 1.º de Maio, a secretária-geral da CGTP sublinhou que o aumento do salário mínimo nacional já está a ser absorvido pela inflação, que neste momento é de 7,2 por cento. Isabel Camarinha defendeu a reposição do poder de compra com o aumento do salário mínimo para 800 euros a partir de julho.