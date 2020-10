1X2. As contas para aprovar o Orçamento do Estado

Com o voto contra do Bloco de Esquerda e a abstenção do PAN , sentidos de voto agora conhecidos, o Executivo deverá conseguir a aprovação do OE com uma margem curta.





Vamos às contas.





Contra a proposta do Orçamento do Estado está o PSD - com 79 deputados - o CDS-PP - com 5 - o Chega - 1 - o Iniciativa Liberal - 1 - e o Bloco de Esquerda - 19 deputados.





Ou seja, no total, estão 105 deputados contra o OE apresentado pelo Governo.





A favor está o PS - com 108 deputados.





Do lado da abstenção o PCP - com 10 deputados -, o PAN - com 3 deputados - e a deputada Joacine Katar Moreira (ex-Livre) que já anunciou que não inviabiliza o OE (pode ainda votar a favor).





Ou seja, nesta altura o PS tem o Orçamento aprovado por uma margem mínima. Mas falta conhecer o sentido de voto de três deputados: Cristina Rodrigues (ex-PAN) e dois deputados do PEV, que tradicionalmente alinham com o PCP no sentido de voto.





Mesmo que estes três votos fossem contra o Orçametno do Estado, o documento na generalidade poderia passar com um possível voto a favor de Joacine Katar Moreira. Seria uma aprovação ao estilo do queijo limiano, quando em 2000 Daniel Campelo viabilizou o Orçamento do Estado do então primeiro-ministro António Guterres.





O debate do Orçamento do Estado de 2021 no parlamento está agendado para terça-feira e quarta-feira, sendo votado, na generalidade, no último dia.