2018 chega com aumentos nas portagens e nos transportes

RTP29 Dez, 2017, 17:16 | Economia

Os aumentos da Brisa afetam 26 por cento dos troços de autoestrada concessionados à empresa. No caso da A2, que liga Lisboa ao Algarve e da A6, entre Marateca e Caia, o aumento é de 25 cêntimos. O quarto maior aumento verifica-se na A3, que liga Porto a Valença, em que o aumento é de 20 cêntimos.



Já a Infraestruturas de Portugal anunciou esta sexta-feira que vai introduzir aumentos dos preços em 161 troços de autoestrada, abrangendo o equivalente a 32% da rede, com acréscimos entre cinco a 10 cêntimos.



A empresa pública justifica, em comunicado hoje divulgado, que esta variação das tarifas para o próximo ano resulta da "evolução positiva do valor do Índice de Preços ao Consumidor sem Habitação", que se fixou em 1,42%, segundo dados divulgados em outubro passado.

"A variação é maioritariamente de cinco cêntimos e em apenas 12 tarifas esta variação atinge os 10 cêntimos", precisa a Infraestruturas de Portugal.



A revisão anual das taxas de portagem nas autoestradas entra em vigor a 01 de janeiro de 2018, de acordo com o respetivo contrato de concessão, que prevê a atualização com base na variação do índice de preços ao consumidor.



De fora ficam 340 troços de autoestrada, ou seja, 68% do total, cujos preços nas portagens não têm aumentos no próximo ano.



A título de exemplo, a Infraestruturas de Portugal assinala que "os preços das taxas de portagem da A21 (Ericeira-Venda do Pinheiro) não irão sofrer qualquer alteração em 2018".



No que toca aos transportes públicos em Lisboa, também há atualização de preços. Por exemplo, o passe Navegante Urbano (Carris, Metro e CP) terá um aumento de 50 cêntimos, passando a custar 36,70 euros. O Navegante rede passa a custar mais 60 cêntimos.



O passe L123, que custa agora 68,70 euros, vai passar a custar 69,65 cêntimos. Os novos preços constam de uma tabela publicada pelo IMT, Instituto da Mobilidade e dos Transportes.



No início de dezembro, o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes anunciava que os aumentos dos preços dos transportes aumentariam até 2 por cento, considerando a subida equilibrada face ao aumento dos custos de produção das empresas.



Os novos tarifários da STCP, no Porto, indicam que o bilhete para uma viagem passa a custar 1,95 euros, enquanto a assinatura mensal passa a custar 47,70 euros.



Andar de carro também ficará mais caro, se pensarmos que vai aumentar o Imposto Único de Circulação e do Imposto sobre Veículos e ainda há o adicional ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos.