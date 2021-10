5G. Arranque do serviço "depende dos operadores"

As operadoras de telecomunicações têm vindo a afirmar que estão preparadas para avançar com o 5G e o presidente da Anacom, João Cadete de Matos, disse hoje que na sexta-feira vai reunir-se com as empresas.

Entretanto, os regulamentos e procedimentos para atribuição das licenças de 5G deverão decorrer nas "próximas semanas", adiantou o responsável, na conferência de imprensa sobre o fim do leilão, que decorreu na sede do regulador.

Sobre o arranque dos serviços, e quando faltam dois meses para terminar o ano, Cadete de Matos disse, que "depende dos operadores".