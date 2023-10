A banca é "um excelente bode expiatório", diz presidente do BPI

"A banca é o maior centro de demagogia a que eu assisto [na sociedade portuguesa], é um excelente bode expiatório", afirmou o presidente do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, referindo que o banco que lidera paga mais de 40% de impostos sobre os lucros.

"Eu não me queixo de pagar impostos, todos temos de contribuir, agora em muito do que se fala de impostos [sobre a banca] há uma enorme demagogia", vincou.

Sobre o Orçamento do Estado, o presidente do BPI considerou ser "equilibrado", que é importante o excedente orçamental esperado para este ano (0,8% do Produto Interno Bruto), face à incerteza internacional e contração na Alemanha, e medidas como o IRS Jovem.

Contudo, defendeu que é preciso mais medidas para empresas, nomeadamente a descida do IRC.

"Se quisermos manter as empresas competitivas temos de baixar o IRC", afirmou Oliveira e Costa, para quem são as empresas e os empresários que dão emprego.

"Já ninguém se lembra que tivemos uma pandemia, todos fechados em casa e as empresas viradas ao contrário. Não houve subsídios de ninguém", disse, considerando que há que combater a economia paralela, reduzir a carga fiscal e não penalizar sempre os mesmos.

"Estão os papalvos que pagam e eu sou um deles e sinceramente não gosto de pagar 50% [de IRS]", afirmou.

Oliveira e Costa afirmou ainda que, nas empresas, as medidas não podem ser apenas viradas para as Pequenas e Médias Empresas (PME) pois são muito importantes as grandes empresas na atração de emprego e talento.

Também o economista e professor universitário António Nogueira Leite considerou que é preciso baixar o IRC e valorizar as grandes empresas.

"Concordo que os bancos são pessimamente mal tratados na opinião pública e publicada, mas as empresas grandes também", disse, acrescentando que "não faz sentido um IRC maior para empresas maiores quando queremos incentivar as empresas a crescer".

Sobre o Orçamento do Estado para 2024, considerou importante a redução da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB), afirmando que a inflação ajuda nesse processo mas que há também mérito do Governo.

Considerou, contudo, que "não é sustentável o atual modelo de ajustamento da despesa", com cada vez menos investimento público e grande compressão da despesa operacional, o que "se reflete na qualidade dos serviços" como Autoridade Tributária ou serviços de Registo e Notariado. Considerou mesmo que se o Governo fosse de centro-direita havia mais notícias do mau estado de serviços públicos na comunicação social.

O ex-secretário de Estado do Tesouro e Finanças (Governo PS de António Gueterres) e antigo vice-presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) defendeu um consenso entre os principais partidos para uma reestruturação dos serviços do Estado e carreiras com incentivos adequados que fixem as pessoas.

"Não é preciso ser um pacto de regime como aquele de que o Dr. Marques Mendes está sempre falar na televisão, é um acordo de `vamos fazer isto funcionar`", afirmou.