A compra dos imóveis da Fidelidade pela Câmara de Lisboa "não é sustentável" - vereadora

Lusa13 Abr, 2018, 18:01 | Economia

Questionada pela agência Lusa, a vereadora dos Cidadãos por Lisboa (independentes eleitos nas listas socialistas) explicou que "a Fidelidade tem feito o anúncio da venda por lotes e, portanto, a análise que em princípio se está a fazer é se a finalização do direito de preferência seja feita por lote ou por edifício".

Para Paula Marques, a "ideia que o município possa ter condições para comprar todos os edifícios dos lotes da Fidelidade não é sustentável".

Ainda assim, o assunto "tem sido discutido a vários níveis, e o senhor presidente [da Câmara, o socialista Fernando Medina] está a acompanhar diretamente e pessoalmente a situação", acrescentou a autarca.

Segundo a deputada socialista, e presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Helena Roseta, o processo de despejo em curso pela companhia Fidelidade poder afetar "quase 1.500 frações, a maior parte delas de habitação", no concelho de Lisboa.

Falando no parlamento na semana passada, Roseta avançou que a Câmara de Lisboa já havia feito diligências para exercer o direito de preferência na compra dos imóveis da Fidelidade.

Na reunião privada do executivo (liderado pelo PS), que decorreu na quinta-feira, foi aprovada uma moção apresentada pelo vereador Ricardo Robles (do BE), no sentido de apelar ao Governo e à Assembleia da República para que "legislem no sentido de possibilitar que os inquilinos, em primeiro lugar, e o município, em segundo lugar, sejam titulares do direito de preferência na alienação do locado, independentemente de o negócio jurídico ser mais vasto que o locado, proporcionando-lhes ainda um prazo mais alargado para o exercício desse direito".

A moção pede também que seja modificado o "regime jurídico do endividamento municipal, no sentido de excecionar os limites do endividamento todo e qualquer investimento na aquisição ou em obras em imóveis destinados à habitação" e "possibilitar que imóveis destinados à habitação que venham a ser adquiridos ou objeto de obras pelos municípios, constituam garantia real dos empréstimos contraídos para tal fim, assegurando assim melhores condições de financiamento para os municípios".

O documento pede ainda a Fernando Medina que "avalie sempre pela possibilidade de exercício do direito de preferência pelo município de Lisboa relativamente a imóveis destinados a habitação onde existam contratos de arrendamento que, pela sua dimensão e número de inquilinos, possam agravar a já delicada situação de acesso ao direito à habitação, como é o caso dos imóveis detidos pela Fidelidade".

Em declarações à agência Lusa, o vereador do BE (que detém as pastas da Educação e Direitos Sociais) salientou que, com esta aprovação, a "Câmara toma posição sobre um tema relevante na cidade", que poderá tomar uma "dimensão avassaladora, pode vir a ser uma catástrofe social".

Admitindo que adquirir as 1.500 frações que poderão estar envolvidas "seria um investimento de muito milhões de euros", Ricardo Robles elencou que, "perante casos que surjam, a Câmara de Lisboa pode ir fazendo intervenções quando se justificar".

Também o vereador Carlos Moura, do PCP, advogou que "seria difícil uma intervenção de fundo da Câmara Municipal" e, por isso, "é preciso ver a situação caso a caso".

Por seu turno, o eleito do PSD João Pedro Costa defendeu que o município "não tem capacidade financeira para exercer direito de preferência para mil fogos".