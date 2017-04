"A Crise foi uma oportunidade"

"A Dominó é o exemplo do que gostaríamos de ter pelo país fora. Foi uma empresa que através do apoio da União Europeia conseguiu recuperar uma indústria tradicional, que sofreu momentos de crise, e conseguiu renovar-se, inovar, expandir-se para mercados e, sobretudo, encontrar novos produtos que dessem resposta a novas necessidades", sublinhou aos jornalistas Sofia Colares Alves, a responsável pela representação da Comissão Europeia no nosso país.



Com cerca de 180 trabalhadores, a Dominó faturou 15,3 milhões de euros em 2016 e este ano espera aumentar o volume de faturação em 10%, de acordo com João José Xavier, administrador da empresa.



Os apoios que vão possibilitar o crescimento são concedidos pelo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos criado pela Comissão Europeia e Banco Europeu para o Investimento.



Nos 13 projetos apoiados até à data em Portugal, 665 milhões de euros foram financiados pelo Banco Europeu para o Investimento.



O Plano de Investimentos para a Europa, conhecido por Plano Juncker, pretende incentivar o investimento na economia europeia, de forma a fomentar a criação de emprego, o crescimento económico e reforçar a capacidade de produção e de infraestruturas.



Sofia Colares Alves, adiantou que, devido ao seu sucesso na Europa, está a ser negociado um aumento do Plano Juncker de 300 para 500 mil milhões de euros, que terão de ser utilizados até 2020.