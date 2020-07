A expetativa para o encontro entre António Costa e Mark Rutte

Perante o impasse no acordo europeu para a recuperação económica da pandemia, António Costa viaja hoje até aos Países Baixos, onde vai reunir-se com o primeiro-ministro holandês. Mark Rutte tem sido o porta-voz do grupo de países que bate o pé às subvenções a fundo perdido e que defende, como alternativa, ajudas financeiras na forma de empréstimos, com os estados-membros em dificuldades a terem de justificar o que farão com este dinheiro.