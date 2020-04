A pandemia já teve efeito nas contas públicas em março

Ainda se registou um excedente orçamental de 81 milhões de euros, mas este valor está 90% abaixo do verificado no mesmo período de 2019. É o resultado da segunda quinzena de março, com o país já em estado de emergência, com menos atividade económica, menos impostos cobrados e o adiamento do pagamento de outras obrigações fiscais.