A Rússia não entrou em "economia de guerra" apesar da invasão - estudo

As despesas militares russas aumentaram de 3,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 para 4,4% em 2022 e as estimativas para este ano é a de que não haja um incremento relativamente ao ano passado, de acordo com os números oficiais do Kremlin, citados num estudo do `think tank`.

"O Governo russo parece estar preocupado em minimizar o impacto da guerra na Ucrânia nos padrões de vida da população", conclui o SIPRI num novo estudo, que diz que a invasão está a ser gerida com os recursos de uma operação militar de âmbito limitado.

O estudo deste `think tank` com sede na Suécia considera que as despesas com o esforço de guerra na Ucrânia podem ser pagas facilmente pelos cofres do Estado russo, apesar das sanções ocidentais de que Moscovo tem sido alvo.

Ainda assim, os investigadores consideram que o impacto da guerra na população russa "será sentido durante muitos anos, nas áreas económica, social e política".

A designação oficial dada à invasão russa da Ucrânia -- "operação militar especial" -- parece ser mais do que uma manobra semântica perante o conflito e reflete a forma como o Kremlin concebeu inicialmente a iniciativa.

"Foi preparada como uma operação envolvendo não apenas as Forças Armadas, mas também os serviços de segurança", defende este estudo, que analisou documentos em que a invasão da Ucrânia teve um duplo planeamento do Ministério da Defesa e dos serviços de informações (FSB).

Este estudo refere que, poucos dias depois do início da invasão, em 24 de fevereiro de 2022, o Kremlin percebeu que a resistência ucraniana "fez evaporar a esperança de uma vitória rápida", mas o Presidente Vladimir Putin não se mostrou favorável a rever o orçamento militar para os meses e anos seguintes.

O orçamento para o período 2022-24 assinado por Putin em 06 de dezembro de 2021 definia os gastos em defesa equivalente a 3,6 do PIB.

"O orçamento não sugeria a previsão de um conflito militar", conclui o estudo, que revela que, com o avançar do conflito militar os gastos com a invasão fizeram subir a despesa militar para apenas 4,4% do PIB.

Os aumentos de gastos revelaram-se sobretudo no segundo semestre de 2022, em particular depois de ter sido declarada uma mobilização parcial da população, com o acrescento de 300.000 elementos para as Forças Armadas.

"Estas medidas obrigaram a um aumento da despesa militar, que foi escondida do público, através de limites no acesso aos dados", explica o estudo do SIPRI.

Quando uma estimativa orçamental foi mais tarde revelada, as autoridades russas informaram que a diferença entre o que estava inicialmente previsto na despesa militar e os gastos reais era diminuto, apesar do esforço de guerra na Ucrânia estar a prolongar-se.

Por essa altura, os números oficiais indicavam que havia uma previsão de que a primeira fase militar da "operação militar especial" estaria terminada em 2023, com uma transição para uma fase em que os gastos se limitariam a fazer a ocupação dos territórios ocupados.

A revisão orçamental apresentada pelo Kremlin deixa a entender que a despesa com gastos militares vai estabilizar em 2023 ou até ser reduzida ligeiramente.

"Com a poupança feita, o Kremlin prevê um aumento de gastos em políticas sociais em 2023 e 2024", revela o estudo do instituto, que ressalva que os gastos militares não são a mesma coisa que os custos da guerra, já que há despesas adicionais com que o Estado russo se terá de deparar por causa do impacto desta invasão da Ucrânia.

A agência noticiosa estatal RBK noticiou recentemente que os gastos totais nas regiões ocupadas não seriam revelados, por ser considerada informação confidencial, e vários analistas consultados pelo SIPRI consideram que o orçamento para as regiões ocupadas na Ucrânia seja composto gradualmente e retiradas do orçamento aprovado em Moscovo.

O estudo explica ainda que, numa recente conferência económica em Moscovo, Putin reconheceu que a economia russa tinha tido um desempenho melhor do que estava inicialmente previsto e mostrou otimismo sobre os fundos de que o Estado disporia para os próximos anos.

Contudo, não foram apresentadas previsões de gastos militares para 2024, para além daqueles que foram definidos no plano orçamental feito em 2021, para o período 2022-2024, de acordo com o SIPRI.