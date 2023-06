A-to-Be ganha concurso para fornecer sistema de portagens na Virgínia Ocidental

Num comunicado divulgado hoje, a A-to-Be destaca tratar-se do terceiro contrato que fecha com a United Bridge Partners (UBP), uma empresa norte-americana que financia, constrói e opera pontes portajadas em diversos Estados, e do sétimo contrato para sistemas de cobrança de portagem em pontes nos EUA.

Sem revelar o valor deste concurso em particular, a A-to-Be refere que, no total, os contratos da empresa nos EUA somam até à data mais de 83 milhões de euros.

No âmbito deste contrato, a empresa portuguesa vai substituir o atual sistema de portagens com cabines da ponte de Parkersburg - que une as duas margens do rio Ohio, ligando os Estados da Virgínia Ocidental e do Ohio, e tem um tráfego médio diário de 11.500 veículos - por um sistema de portagens virtuais com base em pórtico, sem barreira e sem necessidade de paragem (`free-flow`).

Segundo detalha, o novo sistema de pórtico duplo a instalar na ponte "equipará ambos sentidos de circulação com componentes de identificação, classificação e imagem", prevendo-se que o projeto esteja concluído em setembro deste ano.

"As portagens vão financiar obras de melhoramentos na ponte, que vão permitir prolongar a sua vida por mais 50 anos e reforçar a estrutura para acabar com as atuais limitações de peso nos veículos", refere.

Citada no comunicado, a presidente executiva (CEO) da A-to-Be destaca o facto de este novo contrato vir "consolidar a posição da empresa num mercado tão competitivo como os EUA".

"No total, a A-to-Be tem, a partir de agora, 16 contratos para fornecer e gerir sistemas de portagens em 11 estados norte-americanos. É a prova que é possível criar, desenvolver e implementar tecnologia de última geração a partir de Portugal e concorrer com os maiores `players` mundiais", salienta Marta Sousa Uva.

A A-to-Be é uma fornecedora de tecnologia para soluções de portagens e mobilidade em todo o mundo, que há mais de 40 anos cria, desenvolve e fornece soluções de portagens e se assume hoje como uma "facilitadora de experiências de mobilidade integrada".