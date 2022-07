Abanca aumenta lucros em 14% para 104 ME no primeiro semestre

O volume de negócios do grupo cresceu em mais de 6.800 milhões de euros, um aumento de 6,6% em relação aos mesmos meses do ano passado, e situou-se em 110.000 milhões de euros, segundo um comunicado.

A instituição destacou o aumento do número de clientes e da concessão de crédito neste período, com um crescimento de 67,6% do número de novas hipotecas para compara de primeira habitação em comparação com o primeiro semestre de 2019, antes do impacto da pandemia de covid-19.

Já a pequenas e médias empresas e a empresários em nome individual, o Abanca, que tem sede na região espanhola da Galiza, atribuiu 1.500 milhões de euros, mais 35% do que mesmo período de 2019.

O presidente do Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez, sublinhou, numa conferência de imprensa, os bons resultados, "tendo em conta a volatilidade e a enorme incerteza que tem estado a imperar no mercado".

Em relação ao futuro, há "ameaças consideráveis no contexto", como uma possível desaceleração do crescimento da economia, as subidas das taxas de juro de referência para o crédito à habitação e "a tendência inflacionista que já se reconhece como sendo persistente", afirmou o presidente do Abanca, citado pela agência de notícias EFE.

Apesar de este cenário colocar "desafios de gestão considerável", o Abanca está "magnificamente preparado" para os enfrentar, acrescentou.

"O banco permanece entre os mais sólidos do setor, com uma cobertura de ativos de cobrança duvidosa de 82,9%", lê-se no comunicado que foi divulgado hoje com os resultados do Abanca.

Segundo o mesmo texto, "o rácio de capital total situa-se em 16,4%, superando os requisitos regulatórios".