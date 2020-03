Abanca é "entidade conhecida" que dá indicações de ser "credível" (BdP)

"Estamos perante uma entidade conhecida, supervisionada pelo Banco de Portugal, Banco de Espanha e Banco Central Europeu. E esse contexto, à partida, não condiciona em nada as condições para admitirmos que não é um adquirente credível", afirmou Carlos Costa aos deputados.

Em audição na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Assembleia da República, o governador do Banco de Portugal considerou, referindo-se à venda do EuroBic ao Abanca, que é uma operação "muito importante do ponto de vista da salvaguarda da estabilidade financeira", para a qual pediu "alguma delicadeza".

Carlos Costa relembrou que o Abanca "recentemente comprou a rede de Espanha da Caixa Geral de Depósitos (CGD), que antes tinha comprado a rede do Deutsche Bank em Portugal, e que em todos esses momentos foi submetida a critérios de avaliação de idoneidade".

O governador assinalou que a operação de venda é "privada, entre acionistas e uma entidade adquirente".

Questionado pelo deputado do PCP Duarte Alves sobre o preço de venda do banco, que foi noticiado pela imprensa que rondava os 250 milhões de euros, o governador afirmou não ter nenhuma informação, mas admitiu que os números referidos pelo deputado "estão em linha com o `price to book value`", índice usado para comparar o valor de mercado atual de uma empresa e o seu valor no balanço.

O banco espanhol Abanca chegou a acordo para comprar 95% do capital do português EuroBic, aguardando apenas as autorizações das autoridades regulatórias, anunciou em 10 de fevereiro a entidade bancária espanhola.

"O Abanca acordou a compra de 95% das ações do EuroBic. O Banco de Portugal foi informado em detalhe dos termos da operação", revelou o Abanca em comunicado à imprensa.

O principal caso à volta dos Luanda Leaks está relacionado com ordens de transferência de uma conta da Sonangol no EuroBic, sediado em Lisboa, para uma empresa `offshore` no Dubai, alegadamente controlada por Isabel dos Santos, acionista do banco, no montante de cerca de 90 milhões de euros, em cerca de 24 horas, num período de tempo que se seguiu à demissão da empresária da liderança da petrolífera angolana.