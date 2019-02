Abanca reconhece conversações com acionistas principais de Liberbank

Lusa22 Fev, 2019, 13:46 | Economia

Num comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, o Abanca reconhece a existência de conversações com os acionistas principais do Liberbank para "promover uma ação corporativa entre ambas as entidade".

O Abanca informa ainda que, até à data, não concluiu nem formalizou qualquer acordo com esses acionistas.

O supervisor do mercado de valores espanhol decidiu no início da manhã suspender de forma cautelar a negociação das ações do Abanca e do Liberbank, "por haver circunstâncias que podem perturbar" a operação normal, medida que foi posteriormente levantada.

O Abanca está presente em Portugal, nomeadamente depois de ter comprado em 2018 a unidade de banca de retalho em Portugal do Deutsche Bank.

O banco espanhol também comprou no ano passado a operação da filial em Espanha da Caixa Geral de Depósitos, o Banco Caixa Geral, por 364 milhões de euros.