ABN Amro passa de prejuízo a lucro de 337 ME no 1.º semestre

Este resultado corresponde a um lucro por ação de 0,31 euros na primeira metade deste ano, quando no primeiro semestre de 2020 representava -0,41 euros, segundo dados do Relatório e Contas da instituição financeira.

Entretanto, pela primeira vez durante a pandemia de Covi-19, o lucro no segundo trimestre deste ano atingiu os 393 milhões de euros, face ao prejuízo de cinco milhões de euros em igual período do ano passado. No primeiro trimestre do ano, o banco tinha registado prejuízos de 54 milhões de euros devido, sobretudo, aos 480 milhões de euros que se comprometeu a pagar, após um acordo Ministério Público holandês, no âmbito do branqueamento de capitais.

A rentabilidade do capital do ABN Amro, entre abril e junho, foi de 7,6%, apesar da "pressão contínua" sobre a margem financeira e as despesas imprevistas, realça o banco, que também assinala uma redução na procura de empréstimos comerciais neste período.

Atendendo à recomendação do Banco Central Europeu (BCE) e aos prejuízos registados ao longo do ano passado, o ABN Amro não distribuiu os dividendos de 2020, apesar de em fevereiro ter manifestado o compromisso de retomar o seu pagamento "de forma sustentável e tendo em conta a recomendação do BCE".

No entanto, e já que se prevê que o BCE não prorrogue a sua recomendação para além de setembro, o banco anunciou hoje que o dividendo final de 2019, de 0,68 euros por ação, será pago em outubro deste ano.