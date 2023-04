"Absolutamente inaceitáveis". PS condena declarações de Montenegro

O PS considerou esta sexta-feira as declarações de Luís Montenegro "absolutamente inaceitáveis, como é seu apanágio na liderança" do PSD. A reação surge depois de o líder da oposição ter acusado António Costa de "cobardia política" e de perder autoridade ao manter o silêncio sobre os despedimentos na TAP.