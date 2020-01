Abstenção do BE garante aprovação do Orçamento do Estado na generalidade

É que, com as abstenções, do Bloco de Esquerda, do PCP, do Partido Ecologista os Verdes, do PAN, sendo provável a mesma posição da deputada do Livre, os votos contra, somados, não serão mais que 85.



Os votos contra são dos parlamentares do PSD, do CDS, do Chega e do Iniciativa Liberal.