Abstenção do PCP viabiliza Orçamento do Estado para 2021

A abstenção do PCP é um passo decisivo para garantir a viabilização do Orçamento do Estado para 2021. Horas antes da declaração do líder parlamentar comunista, o Bloco de Esquerda confirmou que vai manter o voto contra.







“Como sublinhamos desde o início, quer a proposta de orçamento, quer as opções do Governo que estão para lá do orçamento, não correspondem às exigências que se colocam ao país”, afirmou João Oliveira, numa conferência de imprensa no parlamento, na véspera da votação final global.



“As opções do PS não permitiram que orçamento acolhesse o conjunto de medidas que mais globalmente se impunham. A constatação de que muitos dos problemas que marcam a vida nacional não encontram solução na versão final do orçamento do Estado para 2021 é a consequência mais visível de um percurso de discussão marcado pelas limitações que resultam das opções do Governo e do PS”, sublinhou. É uma abstenção que garante “importantes propostas e soluções pelas quais” o PCP se debateu, com “tradução na vida dos trabalhadores e do povo”, mas também traduz “um distanciamento face a opções e critérios que o Governo assume" das quais discorda, acrescentou João Oliveira.





Apesar de não ser o que o defendia para o Orçamento, as oito propostas do PCP aceites pelo Governo do PS permitem “uma resposta mais efetiva aos muitos problemas que a situação” do país coloca e “abrem caminho para que muitos outros não fiquem sem resposta”, afirmou o líder da bancada do PCP.





Foram inscritas na versão final do OE2021, algumas das propostas de alteração do PCP, como a “garantia do pagamento dos salários por inteiro a todos os trabalhadores, prevendo-se um apoio dirigido às micro, pequenas e médias empresas com esse objetivo; aumento de dez euros a partir de 1 de janeiro de todas as reformas e pensões até 658 euros; prolongamento por seis meses do subsídio de desemprego quando o período da sua concessão termine em 2021; concretização do suplemento de insalubridade e penosidade abrangendo também os trabalhadores do setor público empresarial e o alargamento do suplemento extraordinário de risco aos trabalhadores dos restantes setores dos serviços essenciais; medidas de reforço do SNS; suspensão do pagamento por conta para as micro, pequenas e médias empresas; criação de um programa de apoio ao trabalho artístico e cultural destinado à criação de condições que permitam a retoma destas atividades a par do reforço das verbas do apoio às artes e contratação de cinco mil auxiliares para as escolas e 2.500 profissionais para as forças e serviços de segurança”.





"Não faltaram propostas do PCP com soluções para os problemas nacionais. O que faltou foi vontade política do PS para as acolher em toda a sua extensão", concluiu João Oliveira.





O líder parlamentar comunista salientou, no entanto, que há “um conjunto muito significativo de propostas nas áreas da saúde acolhidas pelo Governo”, que correspondem a 40 por cento da proposta inicial de 1.600 milhões de euros, ou seja, 600 milhões de euros.







As resoluções foram conhecidas neste dia que marcou a última das quatro maratonas de votações na Comissão de Orçamento e Finanças. Poucos minutos depois no anúncio do PCP, o Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) também anunciou que se irá abster na votação final global.







Para além do BE, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega votam contra e apenas o partido do Governo, o PS, votará a favor. Fica a faltar conhecer o sentido de voto do PAN, que será anunciado às 9h30 de quinta-feira, e das deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues. Se o PAN, que tem três deputados, mantiver a abstenção da generalidade, é suficiente para garantir a aprovação do documento.







(em atualização)