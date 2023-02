ABVP lança iniciativa para apoiar viagens que "espelhem as boas práticas"

Em comunicado, a associação esclarece que a iniciativa "Bolsa de Ativismo Socioambiental" quer inspirar os viajantes portugueses para "jornadas mais profundas e conscientes".

O propósito "é inspirar os viajantes portugueses a terem sempre presente a preocupação de um impacto positivo da sua ação no planeta, revelando genuína empatia e interesse pelo outro, respeitando e cuidando do mundo e de todos os que nele habitam".

"Cada candidatura deve cuidar de fomentar uma maior compreensão do mundo e da sua riquíssima diversidade social, cultural, histórica e diversos outros domínios. Com bons exemplos, inspirar outros amantes da diversidade do mundo e, com o seu trabalho, despertar o interesse e a motivação da comunidade para viagens cada vez mais focadas nas questões que inquietam o planeta", salienta a ABVP.

Nesse sentido, a associação vai, em parceria com a agência Viagens Balão, apoiar "um ou mais" projetos de viagens até a um limite de 1.000 euros, que se traduzirão em "investimento em voos e estadia".

A iniciativa assenta em quatro "grandes eixos": direitos humanos, crise climática e ambiental, conservação da natureza e sustentabilidade socioambiental, temas sobre os quais podem ser apresentadas as candidaturas à bolsa.

Ideias inspiradoras, bem estruturadas e apresentadas, um calendário definido, orçamentos credíveis, mensagens claras, objetivas e realistas são alguns dos critérios que serão valorizados pelo júri, assim como a capacidade de escrita, garantia de produção multimédia (fotografia ou vídeo) e potencial de alcançar novas audiências.

Citado no comunicado, o presidente da associação e autor do blogue Alma de Viajante, Filipe Morato, esclarece que a iniciativa pretende "alargar a influência inspirativa" da ABVP, assim como as "boas práticas" a toda a população, não apenas à comunidade de bloggers de viagens.

Já o vice-presidente da ABVP e autor do blogue BornFreee, Rui Barbosa Batista, afirma que mais do que projetos que "espelhem boas práticas em viagens", a iniciativa procura ideias "realmente inspiradoras" e com "efetivo impacto" nas comunidades.

"Valorizamos a empatia", afirma Rui Barbosa Batista que integra o júri do concurso juntamente com a formadora e viajante Tita Sorte, e a fotografa Ana Abrão.

As candidaturas decorrem até 31 de março, preenchendo o seguinte formulário: https://docs.google.com/forms/d/1mLH7Q5YXzl5KEsZjTLvbhOR8CJffJEYElIURat4u5OA/viewform?edit_requested=true

Até 3 de abril está prevista a fase de validação das candidaturas e, até 16 de abril a análise do júri do concurso. A comunicação do vencedor ou vencedores será feita até 19 de abril, sendo que os projetos devem estar concluídos no presente ano.