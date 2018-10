Partilhar o artigo Acesso à reforma antecipada vai a discussão no Parlamento fora do âmbito do OE2019 Imprimir o artigo Acesso à reforma antecipada vai a discussão no Parlamento fora do âmbito do OE2019 Enviar por email o artigo Acesso à reforma antecipada vai a discussão no Parlamento fora do âmbito do OE2019 Aumentar a fonte do artigo Acesso à reforma antecipada vai a discussão no Parlamento fora do âmbito do OE2019 Diminuir a fonte do artigo Acesso à reforma antecipada vai a discussão no Parlamento fora do âmbito do OE2019 Ouvir o artigo Acesso à reforma antecipada vai a discussão no Parlamento fora do âmbito do OE2019