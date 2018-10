Acesso de zona empresarial de Paredes de Coura à A3 lançado a concurso por 9,5 ME

Lusa10 Out, 2018, 19:58 | Economia

Em causa está a criação de um acesso rodoviário, reclamado há vários anos, com cerca de 8,8 quilómetros de extensão, para ligar o parque empresarial de Formariz, em Paredes de Coura, à A3, (nó de Sapardos - Vila Nova de Cerveira), no distrito de Viana do Castelo.

Contactada pela agência Lusa, fonte da empresa Infraestruturas de Portugal (IP) adiantou que o concurso público vai ser publicado, na quinta-feira, em Diário da República.

A cerimónia de lançamento daquele procedimento está agendada para quinta-feira pelas 15:20, na sede da empresa Fly London, do grupo Kyaia - maior empregador do concelho - com a presença prevista do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.

Segundo a fonte da IP, a empreitada "visa a melhoria das condições de acessibilidade, circulação e segurança" naquele troço e envolve a execução de "quatro novas rotundas para beneficiação das condições de mobilidade na ligação à rede viária local, a construção de oito obras de arte e de uma ponte sobre o Ribeiro das Corredouras".

A obra agora a lançar a concurso público inclui a construção de dois pontões, sobre a Ribeira de Sapardos e sobre a Ribeira de Borzendes, de duas passagens agrícolas, duas passagens inferiores e uma passagem superior para peões".

A construção daquela ligação faz parte do Programa de Valorização das Áreas Empresariais lançado pelo Governo, em fevereiro de 2017.

Há vários anos que autarcas e empresários da região vêm reclamando a construção daquele acesso para promover a competitividade das empresas instaladas naquela zona empresarial, com mais de 25 hectares, como por exemplo o Grupo Kyaia, empresa portuguesa do sector do calçado, detentora das marcas Fly London e Foreva), implantada em Paredes de Coura há mais de 25 anos com 250 trabalhadores.

Ainda a Doureca, do Grupo Dourdin, do setor automóvel que dispõe de duas unidades fabris de produção e que emprega cerca de 300 trabalhadores, a ValverIbérica e a ValverPortugal, que produzem artigos plásticos e acessórios para a indústria automóvel, com 100 trabalhadores e o grupo Transcoura, que emprega 130 pessoas.